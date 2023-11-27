Fransa, büyük SUV modellerini trafikte istemiyor: Park ücretleri artacak! Paris, park ücretlerini artırarak büyük SUV modellerini piyasadan kaldırmayı hedefliyor

ensonhaber.com

Fransa, başkent Paris'te ağır arabalar için park ücretlerini artırarak büyük SUV modellerini trafikten çıkarmak istiyor.

Bir halk oylamasının ardından eylül ayında kiralık scooterları yasaklayan Paris, 4 Şubat'ta "SUV modellerinin başkentteki yeri" isimli yerel bir referandum yapacak.

Yüksek park ücreti ödeyecekler

SUV modellerini diğer modellerden ayırt etmek zor olabileceğinden Paris, 1,6 tonun üzerindeki içten yanmalı motorlu araçlar ve 2 tonun üzerindeki elektrikli araçlar için daha yüksek park ücretleri getirmek istiyor.

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı David Belliard, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şehirdeki araba sayısını ve boyutunu azaltmamız gerekiyor, bu nedenle Paris'te bu tür araçlar için ne kadar yer olması gerektiği sorusunu oylamaya sunacağız.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo yönetimindeki Paris, yıllardır park maliyetlerini artırarak ve dizel araçları kademeli olarak yasaklayarak sürücüler üzerindeki baskıyı artırıyor, bir yandan da sıkışık başkentteki bisiklet yolu ağını güçlendiriyor.

Paris, ayrıca otomobil üreticilerinin bu tür araçları üretmeyi bırakmalarını istediğini, çünkü bunların çok pahalı olduğunu, çok kirletici olduğunu ve sıkışık şehir merkezleri için uygun olmadığını söyledi.