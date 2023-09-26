Fransa, Çinli otomobil üreticilerinin önünü kesmek istiyor Fransa da Çinli elektrikli araçların rekabet gücünden rahatsız oldu. Yetkililer bu otomobilleri daha az rekabetçi hale getirmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Fransa'nın Çin planları

Çinli elektrikli araçların rekabet gücünden rahatsız olan Fransa, yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Yetkililer, batarya ile çalışan araçları satın alırken sağlanan 5 bin euro sübvansiyonu almak için gereken prosedürü daha da zorlaştıracak.

Üretimde kullanılan enerjinin kaynağını dikkate alan yeni sınıflandırma sistemi, Çin menşeli otomobilleri Fransız sübvansiyon programından tamamen çıkarabilir.

Fransız yetkililer bu girişimin amacının, devlet bütçesinden ayrılan yıllık 1 milyar euronun Çinlileri desteklemek yerine Avrupa'da kalmasını sağlamak olduğunu açıkça belirtiyor.

Avrupa Birliği'nden ek vergi hamlesi

Avrupa Komisyonu da kıtadaki Avrupalı otomobil üreticilerini korumak için Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek vergi uygulamayı düşünüyor.

Mart ayında Türkiye, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi limitini yüzde 40'a çıkarmıştı. Avrupa’da buna benzer bir karar alabilir.

Sübvansiyonları önlemeye yönelik soruşturma, Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaları da kapsıyor.