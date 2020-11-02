Fransa'da artan karantina önlemleri, otomobil üreticilerini zora soktu

Fransa'da artan karantina uygulamaları nedeniyle otomobil üreticileri salgının ilk aylarına geri döndü.

Koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv, ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Birçok üreticinin bayileri kapatması ve üretimi durdurması, Fransa'daki satışları da ciddi şekilde etkilemişti. Örneğin ülkedeki araç satışları, karantina uygulandığı nisan ayında yüzde 88 azalmıştı.

Ardından mayıs ayında duruma el koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını açıkladı.





FRANSA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

Görünüşe göre Macron'un çabaları, üreticileri ayakta tutmaya yetmeyecek. Çünkü ülkede yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakaları, sıkı karantina uygulamalarını da yeniden gündeme getirdi.

Macron tarafından açıklanan karantina süreci bugün resmen başladı. Karantina süresi boyunca kullanıcılar sadece ön sipariş ettikleri araçlarını alabilmek için galerilere uğrayabilecek. Bunun dışında otomobil galerileri hizmet veremeyecek.

Karantina süresince, internet ve telefon üzerinden otomobil alışverişi yapabilecek ve kullanıcılar, aynı şekilde teknik servis için de bayileri ziyaret edebilecek. Fakat galerilerde dolaşmak ya da alım/satım yapmak artık tamamen yasaklandı.

SEKTÖR ENDİŞELİ

17 Mart - 11 Mayıs süresince devam eden ilk karantinada çok daha sıkı önlemler alan Fransa, otomotiv sektöründe ciddi yaralar almıştı. Benzer önlemlerin yeniden gündeme gelmesi, ülkedeki otomobil üreticilerini korkutuyor.