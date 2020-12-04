Fransa'da otomobil pazarı 45 yılın en düşük seviyesinde

Fransa'da koronavirüsün neden olduğu krizden sert bir şekilde etkilenen otomobil piyasası, son 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv, ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Birçok üreticinin bayileri kapatması ve üretimi durdurması, Fransa'daki satışları da ciddi şekilde etkilemişti. Örneğin ülkedeki araç satışları, karantina uygulandığı nisan ayında yüzde 88 azalmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise ülke genelinde yeni önlemlerin alınması, sektörü yine oldukça fazla etkiledi.

SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi'nden (CCFA) yapılan açıklamada, kasımda trafiğe kaydedilen yeni araç sayısının bir önceki aya kıyasla yüzde 27,03 azaldığı, bunun art arda 4. düşüş olduğu belirtildi.

45 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Yılın 11 ayında piyasada ortalama yüzde 26,9 düşüş yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu düşüşün en son 1975'te olduğu bildirildi.



CCFA Sözcüsü François Roudier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'de Fransız otomobil piyasasında halihazırda yüzde 25 ila 30 arasında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Aralık ayı için özellikle kayak merkezlerinin kapalı kalması durumunda insanların buralara giderken kiraladığı araçlara ilişkin belirsizlikler var. Ancak bu yıl yüzde 30'dan daha fazla bir düşüş şeklindeki felaket senaryosu artık geçerli değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz mayıs ayında duruma el koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını açıklamıştı.