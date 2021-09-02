Fransa'da otomotiv satışları, 1970 yılı seviyesine geri döndü

Fransa'daki otomotiv satışları, temmuz ayı itibarıyla 1970 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu gerilemenin nedeni ise küresel çip krizi.

Çip krizi, bu yılın başlarında ilk olarak otomotiv sektöründe patlak verdi. Birçok otomobil üreticisi, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Aylar geçmesine rağmen, otomotiv sektörü hala toparlanamadı. Krizin etkilerini sert bir şekilde hisseden Fransa'da sektör adeta durma noktasına geldi.

OTOMOBİL PAZARINDA DÜŞÜŞ

Fransa Otomobil Platformu (PFA) verilerine göre, ülkede otomotiv pazarının Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 büyümesine karşın otomobil pazarındaki düşüş devam ediyor.

Fransa'da geçen ay trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15, Ağustos 2019'a göre de yüzde 31,8 düşerek 1970'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Çip krizinden oldukça etkilenen ülkede sıfır araç bulmak oldukça zor. Bu nedenle müşteriler, araç satın alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor.

Müşterileri arasında Toyota, Ford ve Honda’nın bulunduğu Japon çip üreticisi “Rohm”, sorunun 2022’de de süreceğini kaydederken, kapasite artırımı için yatırımlara başladığını ancak devreye girmesinin zaman alacağını bildirdi.

Geçen eylül ayından bu yana tam kapasite çalıştıklarını belirten Rohm, buna rağmen artan siparişlere yetişemediklerini de söylüyor.