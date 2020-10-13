Fransa'da satılacak lüks otomobillerin başı emisyon kararıyla dertte

Fransa'da satılan lüks otomobiller, Avrupa Birliği'nin ve Fransız hükümetinin getirdiği sıkı emisyon kurallarına takılacak.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

Dieselgate skandalı ile birlikte tüm yetkiyi eline alan Avrupa Birliği, gelecekte de üreticileri bir hayli zorlayacak.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Senatosu'nun kapısını yeni emisyon kuralları ile çalmaya hazırlanıyor. Bu kurallar içerisinde, 2030 yılında araçların, emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesi de var.

FRANSIZ HÜKÜMETİ DAHA SERT ÖNLEMLER ALIYOR

Başkent Paris'te içten yanmalı motorlara sahip modelleri yasaklamaya hazırlanan Fransız hükümeti, bu kararları bir adım öteye taşıdı.

SÜRÜCÜLER DE CEZA ÖDEYECEK

Fransa parlamentosunun aldığı yeni karara göre kullanıcılar, araçlarının yaptığı karbondioksit salınımına göre belirlenecek bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Bu cezanın 50 bin euroya varacağı iddia ediliyor.

Kilometrede 225 gramdan fazla karbondioksit salınımı yapan araçlar, 40 bin eurodan başlayan cezaları ödemek zorunda kalacak. 2022 yılında ise bu ceza 50 bin euroya kadar çıkacak.

LÜKS OTOMOBİLLERE CEZA YOLDA

İçerisinde Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Bentley ve Mercedes-Benz'in de bulunduğu pek çok marka bu cezalardan etkilenecek.

Fransız kullanıcılar Lamborghini Urus, Porsche 718 Spyder, Rolls-Royce Ghost ya da Cullinan gibi modelleri satın almak için ekstra ücret ödeyecek.

