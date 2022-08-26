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    Fransa'dan elektrikli bisiklete geçenlere 4 bin euro destek

    Trafik sorununu çözmek ve emisyonları azaltmak isteyen Fransa, elektrikli veya normal bisiklete geçen kişilere verilen desteği artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 09:10
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    Fransa'dan elektrikli bisiklete geçenlere 4 bin euro destek

    Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini açıklamıştı

    Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri de yaygınlaştırılacak.

    Ülkeler, bu hedefini gerçekleştirebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de elektrikli araç alanlara verilen teşvikler.

    Fransa, teşvikleri artırdı

    Fransa, özellikle Paris başta olmak üzere şehir merkezlerini daha temiz hale getirmek için uyguladığı teşviklerde kesenin ağzını açtı.

    Ülke yönetimi, benzinli veya dizel aracını elektrikli veya normal bisikletle değiştirenlere 4 bin euroya kadar destek veriyor.

    bisiklet

    4 bin euroluk destek, şehir merkezlerindeki düşük emisyon bölgelerinde yaşayan dar gelirli kişilere verilecek.

    Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin gelir seviyesi yükseldikçe verilen destek miktarı da azalıyor.

    Yapılan açıklamaya göre yönetim 2024 yılında vatandaşların yüzde 9'unun bisiklete geçiş yapmasını hedefliyor. Şu an için bu oran sadece yüzde 3 seviyesinde.

    Öte yandan ükümet, Paris şehrinin tamamını bisikletle gezilebilir hale getirmek için 250 milyon euro yatırım yapacak.


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