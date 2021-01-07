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Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor

Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor

Fransız lastik üreticisi Michelin, öncelikli olarak gönüllü olanlar olmak üzere 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.