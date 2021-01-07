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- Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor
Fransız lastik üreticisi Michelin, öncelikli olarak gönüllü olanlar olmak üzere 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 08:53
- Güncelleme : 07.01.2021 - 09:42
Fransız lastik üreticisi Michelin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediğini açıkladı.
Şirket, gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.
ÖNCELİK GÖNÜLLÜLERİN
Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.
Michelin, geçtiğimiz yılın ilk aylarında Avrupa’daki 10 üretim tesisinde maske ve koruyucu kalkan üretmek için harekete geçmiş ve ürettiği kalkanları sağlık çalışanlarına teslim etmişti.