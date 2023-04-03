Frenlerde sorun var! Tesla, 35 adet Semi modelini geri çağırıyor Geçtiğimiz haftalarda seri üretime giren Tesla'nın elektrikli tırı Semi, elektronik park freni modülündeki sorunlar nedeniyle geri çağırma listesine eklendi.

ensonhaber.com

Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı.

Tesla Semi, Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre artık seri olarak üretilecek bir araç konumunda.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatları, 1 Aralık'ta başladı.

Neredeyse beş senelik uzun bir bekleyişin ardından Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi’nin ilk teslimatları, yiyecek ve içecek devi Pepsi’ye yapıldı.

Tesla Semi modelinde yeni sorun

Tesla'nın elektrikli tırı Semi, elektronik park freni modülündeki sorunlar nedeniyle geri çağırma listesine eklendi.

Açıklanan bilgilere göre, el freni çekildiğinde PVM modülü park konumuna geçmeyebilir. Bu durum aracın kaymasına sebep olabilir ve ciddi kazalara yol açabilir.

Tesla, potansiyel olarak etkilenen 35 Semi tırın olduğunu ve bunların hepsinin kusura sahip olmasının beklendiğini belirtiyor.

Etkilenen araçlar 30 Kasım 2022 ile 28 Şubat 2023 arasında üretildi. Çözüm kapsamında şirket, Intellipark Valf Modülü adlı parçayı servislerinde ücretsiz olarak değiştirecek.