Galericiler, ikinci elde bayram öncesi zam beklemiyor

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kalırken, ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışının duracağı tahmin ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, artan dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı.

İHA'da yer alan habere göre, Ordu’da galerici esnafı Bekir Ergen, fiyatların son günlerde arttığını, şu an için bayram öncesi herhangi bir fiyat artışı beklemediklerini, araç için olmayan insanların biraz daha beklemesi gerektiğini söyledi.

"Bunlar gerçek fiyatlar değil"

Ergen, araba fiyatlarını gerçeğini yansıtmadığını ve fiyatların normalinden fazla olduğunu söyleyerek, ''Şu anda araç fiyatları gerçekten çok ama çok fazla yükseldi, bence bu fiyatlar araç bedellerinin üzerinde rakamlar gerçek fiyatları yansıtmıyor. Herkes aracın en iyisine binmek ister ama genelde 200 bin ile 500 bin bandına kadar olan araçları tercih ediyorlar.

500 bin bandı üzerindeki arabaları alanlar genelde binmek için değil, yatırım amaçlı alıyorlar. Bu durum da bizim piyasamızı sıkıntıya sokuyor. Çünkü bu sefere bu kişiler arabaları alıp saklıyorlar, yani pahalı olunca satmak istiyorlar. Bu da piyasadaki araba arzını azaltıyor ondan dolayı sıkıntı oluyor.'' dedi.

Kurban Bayramı öncesi piyasada herhangi bir artışın olmayacağını düşündüğünü belirten Bekir Ergen, ''Kurban Bayramı’na kadar bence bir artış olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten araçlara çok daha fazlasıyla artışlarını yaptılar bundan sonra piyasanın biraz daha oturacağını düşünüyorum.

Hatırlarsanız daha öncede yine beklenmesi gerektiğini söylemiştim şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Biraz daha beklesinler fiyatlar gerçekten çok şişkin fiyatlar araçların ederleri bu fiyatlar değil.'' ifadelerini kullandı.