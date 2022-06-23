Galericiler, Kurban Bayramı öncesi umutsuz

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el araç piyasasında satışlar durdu.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, artan dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı.

İHA'da yer alan habere göre, Kurban Bayramı öncesi normalde haraketli olan ikinci el araç piyasası, fiyatların şişmesinden kaynaklı durma noktasına geldi.

Galericiler, eski bayramları arıyor

Galericiler bu durumdan olumsuz etkilenirken, alıcıların geneli ise yatırım amaçlı araç almaya yöneliyor. Son iki haftadır fiyatların çok fazla şiştiğini belirten galericiler, yaklaşık 3 yıldır eski bayramları aradıklarını söyledi.

İkinci el piyasasının son iki haftadır durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, ''Şu anda araç temininde sıkıntı çekiyoruz. Olan araçlarda çok pahalı. Normalde bayram öncesi işlerimiz çok yoğun olurdu. Eski bayramları arıyoruz artık.

Hem okullar tatil hem de bayramda öncesi tatile gitmek isteyen vatandaş fiyatlardan dolayı beklemeye geçti.

Aylık ortalamanın çok altındayız şu anda. Geçen seneye göre yüzde 100'ün üzerinde arttı diyebiliriz. Araç alabilen vatandaşlarda yatırım amaçlı alıyorlar.'' diye konuştu.

Satışlar düşüş olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, ''Bir iki ay öncesine kadar işlerimiz iyiydi. Şu anda ise olan talep duruldu. Fiyatlar baya yükseldi sebebini bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum.

"Bayram diye bir şey kalmadı"

Yükselirken araç alanların çoğu yatırımcı oluyor. Son üç senedir bayram diye bir şey kalmadı. Eskiden bayramdan önce kullanıcı alırdı şimdi ise yatırımcı alıyor.

Eskiden aracı kullanıcıdan alırdık kullanıcıya satardık. Eski bayramları arıyoruz. Normalde haftada 8-9 araç satardık şimdi ise 2-3'e düştü.'' ifadelerini kullandı.