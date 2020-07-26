Galericiler uyarıyor: İkinci el fiyatları yine artacak

Galericilere göre ülkemizdeki ikinci el araç fiyatları önümüzdeki süreçte artmaya devam edecek.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirdi.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Temmuz ayına kadar olan dönemde; tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Yaşanan artışı talebin fazla, arzın ise az olmasına bağlayan galericiler, vatandaşlara 2. el otomobillerle ilgili uyarılarda bulundu.





"FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR"

Galerici Ahmet Yurtlu, kasım ayı gibi piyasada fiyatların oturacağını söyleyerek, “Şu anda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri; talebin fazla, arzın az olmasıdır.

Arz, talebi karşılayamaz hale geldiği için son 1.5 yıldır araçlardaki fiyat artışları çok ciddi derecede devam ediyor. Her seferinde ‘Fiyatlar artık düşecek’ gibi söylemler olsa da her ay fiyatlar artarak devam ediyor.

"YÜZDE 10-15 ARTIŞ YAŞANACAK"

Sattığımız aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar sürecek.

Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci el otomobile sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek.” ifadelerini kullandı.

TEMMUZDA YÜZDE 10 ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Otomotiv veri araştırma şirketi CARDATA, ocak-temmuz arasındaki ikinci el otomobil fiyat endeksini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

Buna göre 2. el araç fiyatları temmuzda, haziran ayına göre genel ortalama olarak yüzde 10 arttı.

Temmuz ayında ikinci el araç fiyat endeksi ise haziran ayına göre yüzde 7’lik bir artışla 124 bin 400 TL’den 133 bin 100 TL’ye yükseldi.

Sıfır otomobil piyasası açılsa da 2. el otomobil pazarının yükselişini sürdürmesi dikkat çekti

Böylece ülkemizdeki ikinci el araç fiyatlarının önlenemez yükselişi temmuz ayında da devam etti.