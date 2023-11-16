Gecikme faizine dikkat: Ek MTV için son gün 30 Kasım Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ikinci taksitlerin ödemesi için son tarih 30 Kasım. Ödenmezse, aylık yüzde 3,5’lik gecikme zammı uygulanacak.

ensonhaber.com

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemeleri, her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınıyor.

Bu yıl MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili olarak tek seferlik olarak 3'üncü kez ödeniyor.

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında yer alıyor.

Son gün 30 Kasım

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,5 olarak belirlendi. Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesine ise sayı günler kaldı.

İkinci taksitin ödemesinin süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. 30 Kasım'a kadar ödenmezse, aylık yüzde 3,5’lik gecikme zammı söz konusu olacak.

Ek MTV ödenmezse ne olur

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait muayene yapılmayacak.