Petrol
100.29
0.07%
Euro
18.056
-0.06%
Dolar
18.1302
0.11%
Altın
1.017
-0.01%
Borsa
3131
0.00%
Bitcoin
390.083
0.74%
BTXN Coin
5.01
-8.90%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Geely, elektrikli araç satışlarını yüzde 500 artırdı

    Geely'nin toplam satışları ilk yarıda düşmesine rağmen, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışları yüzde 500'den fazla arttı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Geely, elektrikli araç satışlarını yüzde 500 artırdı

    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, satışlar sürekli olarak artmaya devam ediyor.

    Çinli otomotiv devi Geely, yılın ilk yarısında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç satışlarının büyük oranda artırdı.

    Ayrıca şirketin gelirleri de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 58.12 milyar yuan (8.5 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

    Geely'nin 2022'nin ilk yarısında şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışları yüzde 398 oranında artarak 109 bin adete yükseldi.

    Yüzde 500'den fazla artış

    Şirketin tamamen elektrikli araç satışları ise tam yüzde 520 artışla 13 bin 851 adetten 85 bin 820 adete çıktı.

    Son dönemde elektrifikasyonu odağına alan Çinli üretici; Volvo, Polestar, Geometry, Zeekr ve Jidu gibi markaları bünyesinde barındırıyor.

    geeky


    İlginizi Çekebilir

    Kars'ın kazları özenle büyütülüyor
    Yaşam

    Kars'ın kazları özenle büyütülüyor

    Trump'ın evine baskın konusunda sessiz
    Dünya

    Trump'ın evine baskın konusunda sessiz

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir