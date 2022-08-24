Geely, elektrikli araç satışlarını yüzde 500 artırdı

Geely'nin toplam satışları ilk yarıda düşmesine rağmen, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışları yüzde 500'den fazla arttı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, satışlar sürekli olarak artmaya devam ediyor.

Çinli otomotiv devi Geely, yılın ilk yarısında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç satışlarının büyük oranda artırdı.

Ayrıca şirketin gelirleri de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 58.12 milyar yuan (8.5 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

Geely'nin 2022'nin ilk yarısında şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışları yüzde 398 oranında artarak 109 bin adete yükseldi.

Yüzde 500'den fazla artış

Şirketin tamamen elektrikli araç satışları ise tam yüzde 520 artışla 13 bin 851 adetten 85 bin 820 adete çıktı.

Son dönemde elektrifikasyonu odağına alan Çinli üretici; Volvo, Polestar, Geometry, Zeekr ve Jidu gibi markaları bünyesinde barındırıyor.



