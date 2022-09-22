Geely'nin yeni şarj teknolojisi, 5 dakikada 300 km menzil sunuyor

Geely, eni 600 kW şarj teknolojisini tanıttı. Yeni teknolojinin, 5 dakikada 300 km'ye kadar sürüş menzili sağlayabildiği belirtildi.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, satışlar sürekli olarak artmaya devam ediyor.

Çinli otomotiv devi Geely, yılın ilk yarısında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç satışlarının büyük oranda artırdı.

Geely'nin 2022'nin ilk yarısında şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışları yüzde 398 oranında artarak 109 bin adete yükseldi.

Geel'den yeni şarj teknolojisi

Geely, yan kuruluşu Viridi E-mobility Technology (VREMT) tarafından geliştirilen 600 kilovatlık şarj cihazını tanıttı.

Yeni teknolojinin, 5 dakikada 300 km'ye kadar sürüş menzili sağlayabildiği belirtildi.

Yeni cihaz her ne kadar seri üretime hazır olsa da şu anda piyasada bu kadar yüksek hızı destekleyen sadece bir elektrikli otomobil var.

Çin'de geçtiğimiz ay tanıtılan XPeng Motors şarj cihazı 480 kilovat kapasiteye sahip ve aynı beş dakikada 200 kilometre menzil için enerji sağlayabiliyor.

Öte yandan Tesla Supercharger'ların 150-250 ve Avrupa Ionity şarj istasyonlarının 350 kilovat kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz.