Gelecek yıl Türkiye'de: Yüzde 100 elektrikli Renault 5, şimdiden 50 bin sipariş aldı Tamamen elektrikli Renault 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen dünya genelinde 50 bin ön sipariş toplamayı başardı.

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Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor.

Şirket, 26 Şubat-3 Mart'ta düzenlenen 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yüzde 100 elektrikli modeli Renault 5 E-Tech'i tanıtmıştı.

Gelecek yıl Türkiye'de

Marka, Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikliyi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.

Şimdiden 50 bin sipariş aldı

Renault, kısa bir süre önce Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni Renault 5 E-Tech elektrikli hatchback modelinin şimdiden 50 bin siparişe ulaştığını açıkladı.

Mayıs ayında Avrupa'da resmi olarak satışa çıkacak yeni kompakt elektrikli otomobilin fiyatı 25 bin eurodan başlıyor.

Renault 5 özellikleri

3,92 metre ölçülerinde kısa bir model olan Renault 5 E-Tech, çevik bir şehir otomobiliyle aynı boyutta ve çekici gövde orantılarıyla öne çıkıyor.

Aks mesafesi Clio modeline göre sadece 4 cm daha kısa olan Renault 5 E-Tech, cömert bir iç hacim vadediyor.

Renault 5 E-Tech; 'Evolution, Techno ve Iconic Cinq' donanım seviyeleri ile satışa sunulacak.

Renault 5 E-Tech, şehir içi ve dışı kullanımına uygun bir model olarak tasarlandı. 52 kWh'e kadar bataryası, 400 kilometreye kadar WLTP menzili sağlıyor.

11 kW AC şarj, 100 kW'a kadar DC şarj gücü bulunan modelin, elektrikli şehir otomobili segmentinde nadir görülen bir özellik olarak 500 kiloya kadar römork çekme kapasitesi bulunuyor.

En ileri güvenlik özellikleriyle donatılan Renault 5 E-Tech, yolu okuyan akıllı adaptif hız sabitleyici ve 2. seviye otonom sürüş teknolojisi 'Aktif Sürücü Asistanı' dahil olmak üzere, üst segmentlerden aktarılan ileri sürüş destek sistemlerini (ADAS) içeriyor.