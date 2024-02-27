Gelecek yıl Türkiye'de: Yüzde 100 elektrikli Renault 5 tanıtıldı! Renault, 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda '5 E-Tech' yüzde 100 elektrikli modelinin tanıtımını yaptı.

AA & Ensonhaber

Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor.

Şirket, 26 Şubat-3 Mart'ta düzenlenecek 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yüzde 100 elektrikli modeli Renault 5 E-Tech'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Renault 5 E-Tech, 'Renaulution' yaklaşımıyla doğan yeni nesil özgün ruhunu, benzersiz tasarım öğeleriyle tamamlıyor.

Gelecek yıl Türkiye'de

Marka, Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikliyi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.

Renault 5 E-Tech, markanın diğer modellerine uygulanan tasarım kodlarını ikonik bir model olarak yeniden yazıyor. Retro-futuristik tasarım özellikleri ve duyguları harekete geçiren ayrıntılar, modern bir bütün oluşturuyor.

3,92 metre ölçülerinde kısa bir model olan Renault 5 E-Tech, çevik bir şehir otomobiliyle aynı boyutta ve çekici gövde orantılarıyla öne çıkıyor.

Aks mesafesi Clio modeline göre sadece 4 cm daha kısa olan Renault 5 E-Tech, cömert bir iç hacim vadediyor.

1,77 metrelik genişliğiyle, şehir yollarında çeviklik sağlayan modelin yüksekliği ise 1,5 metreyi buluyor.

Renault 5 E-Tech; 'Evolution, Techno ve Iconic Cinq' donanım seviyeleri ile satışa sunulacak.

Aynı zamanda model, kişiselleştirmeyi yeni bir seviyeye taşıyan, çıkartmalar ve 3D baskılı saklama alanları da dahil olmak üzere, benzersiz kişiselleştirilmiş aksesuarlara sahip olacak.

Teknik detaylar

Renault 5 E-Tech, şehir içi ve dışı kullanımına uygun bir model olarak tasarlandı. 52 kWh'e kadar bataryası, 400 kilometreye kadar WLTP menzili sağlıyor.

11 kW AC şarj, 100 kW'a kadar DC şarj gücü bulunan modelin, elektrikli şehir otomobili segmentinde nadir görülen bir özellik olarak 500 kiloya kadar römork çekme kapasitesi bulunuyor.

Renault 5 E-Tech, performanstan ödün vermeden ikonik tasarımını sergilemek için geliştirilen yeni tamamen elektrikli platform 'AmpR Small' üzerine üretilen ilk otomobil.

Böylece, elektrikli bileşenlerde ve modern teknolojide en iyi özelliklerle, bu segmentte rakipsiz sürüş keyfi ve konfor sunuyor.

Model, Google'ın bağlantılı hizmetleri dışında akıllı, yardımsever ve sevimli bir yol arkadaşı olan resmi Renault avatarı Reno'yu da bünyesinde barındırıyor.

Avatar, müşterilere daha keyifli ve daha sezgisel bir elektrikli deneyimi sunmak üzere Renault tarafından geliştirildi.

En ileri güvenlik özellikleriyle donatılan Renault 5 E-Tech, yolu okuyan akıllı adaptif hız sabitleyici ve 2. seviye otonom sürüş teknolojisi 'Aktif Sürücü Asistanı' dahil olmak üzere, üst segmentlerden aktarılan ileri sürüş destek sistemlerini (ADAS) içeriyor.