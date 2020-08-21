General Motors, 1 milyon 750 bininci Corvette modelini üretti

Amerikalı otomotiv devi General Motors, 1 milyon 750 bininci Corvette modelini üreterek 2 milyona bir adım daha yaklaştı.

Kökleri 1953'e kadar giden Chevrolet Corvette, birçok tasarım sürecinden geçerek günümüze kadar geldi.

1953 yılından beri üretilen otomobil ''Kaslı Amerikan'' otomobilleri ve ''Spor Otomobil'' kavramları geçmişinde çok önemli bir yere sahip.



General Motors bünyesinde bulunan Chevrolet markası, geçtiğimiz hafta Bowling Green fabrikasında 1 milyon 750 bininci Corvette modelini banttan indirdi.

Marka için çok önemli bir mihenk taşı olan bu otomobil Z51 performans paketi sunuyor.

"ORTADAN MOTORLU İLK CORVETTE"

Bowling Green Fabrikası Müdürü Kai Spande, ''Bu tarz mesafe taşları Corvette gibi modeller için her 10 senede bir karşılaşılan durum. Ancak bu defa bu üretim adedine ulaştığımız model alışkın olduğumuz Vette’ye göre daha farklı, çünkü bu otomobil ortadan motorlu ilk Corvette.'' ifadelerini kullandı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

General Motors'un 1 milyon 750 bininci Corvette modeli, Ulusal Corvette Müzesi’ndeki yerini aldı. Yeni otomobil; 1992 yılında üretilen 1 milyonuncu, ayrıca 2009 yılında üretilen 1.5 milyonuncu modelle birlikte sergilenecek.





58 bin 900 dolarlık liste fiyatına sahip olan otomobil 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında erişebiliyor. Z51 kodlu olan bu otomobilin 6.2 litrelik, V8 silindirli motoru ise 495 beygir güç ve 637 Nm tork üretebiliyor.