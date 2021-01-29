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    General Motors, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek

    Otomobil devi General Motors, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 10:56
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    General Motors, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek

    Son yıllarda birçok otomobil üreticisi, artık tamamen elektrikli araçlara yöneliyor. Şimdiden birçok marka, gelecekte benzinli ve dizel araçlardan vazgeçme planını duyuruyor.

    Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak, yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.

    Şirketten yapılan açıklamada, GM'nin küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.

    GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

    general motors

    27 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

    Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj altyapısını oluşturma gibi konularda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli otomobil modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.

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