General Motors 950 otonom aracı geri çağırma kararı aldı GM'nin otonom araç birimi Cruise ve ABD otomotiv düzenleme kurumu, otonom bir taksinin bir yayaya çarpmasının ardından bazı modelleri trafikten toplatıyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halka açmıştı.

Cruise, şubat ayından bu yana Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da halka açık robot taksilerini test ediyordu. Ancak yaşanan kazalar, General Motors bünyesindeki şirketi zor durumda bıraktı.

Bazı modelleri geri çağırıyor

GM'nin otonom araç birimi Cruise ve ABD otomotiv düzenleme kurumu, otonom bir taksinin bir yayaya çarpmasının ardından bazı modelleri trafikten toplatıyor.

ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) internet sitesinde yaptığı açıklamada, General Motors'un Cruise Otomatik Sürüş Sistemleri (ADS) yazılımının çarpışma tespit alt sisteminin kaza sonrasında hatalı tepki verebileceğinden dolayı araçların geri çağrıldığını duyurdu.

NHTSA'nın internet sitesine göre, Cruise denetlenen test araçlarının tümüne kablosuz yazılım güncellemesi yaptı.

Cruise, otonom aracının kazaya karışmasına yönelik analizinin ardından araçlarını gönüllü olarak geri çağıracağını ve daha fazla geri çağırma başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.

Bunun yanında, önemli güvenlik açıklarını saklamakla suçlanan şirketin lisansı, Kaliforniya yetkilileri tarafından iptal edilmişti.