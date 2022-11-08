General Motors, Avrupa'ya geri dönüyor

ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors (GM), Avrupa’ya geri dönüş için hazırlıklara başladı.

Opel’in eski PSA Grubuna satılmasından ve daha sonra Chevrolet markasının Avrupa’dan çekilmesinden beş yıl sonra; ABD otomobil şirketi General Motors (GM), yeniden Avrupa'ya dönüş için hazırlıklar yapıyor.

Şirket, deneyimli yöneticilerinden Jaclyn McQuaid’i 1 Kasım itibarıyla Avrupa yöneticisi olarak atadı.

Jaclyn McQuaid, GM Avrupa Başkanı ve Genel Müdürü olarak Avrupa’da yeni GM organizasyonunun kurulmasına liderlik edecek.

Sadece elektrikli araç satacak

General Motors'un Avrupa'ya hangi markalarla geri dönüş yapacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket, AB’nin yüksek emisyon kurallarıyla ilgili sorun yaşamamak için Avrupa’da sadece tamamen elektrikli araçlar satacak.

GM, Avrupa’yı terkettiğinde henüz elektrikli araç projelerinde söz sahibi değildi. Ancak şirket, şimdi ise 2025 yılına kadar elektrikli ve otonom sürüş için 25 milyar dolarlık yatırım yapıyor.