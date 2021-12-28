General Motors, CES 2022'den çekildi

General Motors, Omicron varyantı nedeniyle ocak ayında düzenlenecek CES 2022 fuarına katılmayacağını açıkladı.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze yapılması planlanan CES, 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlandı.

GENERAL MOTORS ÇEKİLDİ

Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest’in de olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıklamıştı.

Yeni bir açıklama yapan ABD'li otomobil üreticisi General Motors da benzer sorunlar nedeniyle fuara katılmayacağını duyurdu.

Motor1'e konuşan GM'nin sözcülerinden Stuart Fowle, "CES teknoloji anlamında çok önemli bir fuar. Biz de 5 Ocak'a kadar planlarımız doğrultusunda üretime devam edeceğiz. Chevrolet Silverado EV ise kendisine özel bir etkinlikte tanıtılacak." dedi.

GM gibi fuara katılmayacağını açıklayan bir diğer marka da Waymo. Yeni nesil otonom sürüş sistemlerini CES 2022'de göstermeyi amaçlayan üretici, şimdiden çekildiğini duyurdu.

ABD'nin son günlerde yeni vaka sayılarının artıyor olması, gelecek günlerde daha fazla markanın çekilmesine neden olabilir.