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    General Motors, çip krizi nedeniyle artık tesis kapatmayacak

    General Motors, 8 ay sonra ilk defa çip sıkıntısı nedeniyle fabrikalarını kapatmayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 08:37
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    General Motors, çip krizi nedeniyle artık tesis kapatmayacak

    Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda çip tedarik sorunları yaşanıyor.

    Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

    ABD'li otomobil üreticisi General Motos, geride bıraktığımız 8 ayda çip sıkıntısı nedeniyle üretimde kesintiler yapmıştı. Ancak marka, artık buna bir son verme kararı aldı.

    FABRİKA KAPATMAYACAK

    General Motors, kasım ayından itibaren, sekiz ayın ardından ilk defa hiçbir fabrikasının küresel çip krizi sebebiyle kapanmak zorunda kalmayacağını duyurdu.

    general motors

    Söz konusu karar, GM için her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor. Markanın bazı fabrikaları, hala tek vardiya çalışmaya devam edecek.

    GM, BAZI PARÇALARDAN VAZGEÇMİŞTİ

    Tedarik sıkıntısından etkilenen birçok şirketten biri olan General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldırmış ve artık araçlarında bunlara yer vermemeye başlamıştı.

    GM'nin ürettiği bazı pickup modelleri, elektronik aksamlarında sadece Aktif Yakıt Sistemi teknolojisi kapsamında mikroçip kullanıyor. GM sözcülerinin ifadelerine göre marka, üretime devam edebilmek adına bu sistemi kullanmayacak.

    2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP BEKLİYOR

    Küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim kesintisini uzatan General Motors, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, şirketin 2021 kârlılığında 2 milyar dolarlık kayıp bekliyor.

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