General Motors, çip krizi nedeniyle üretimi azaltmaya devam edecek

General Motors, otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle üretimi azaltmaya devam edeceğini açıkladı.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

ÜRETİMDEKİ SORUNLAR DEVAM EDECEK

General Motors, çip tedarik sıkıntıları nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini bildirdi. General Motors yaptığı açıklamada, Indiana'daki Fort Wayne ve Michigan'daki Flint montaj fabrikalarında bazı vardiyaları iptal edecek.

GM, BAZI PARÇALARDAN VAZGEÇMİŞTİ

Tedarik sıkıntısından etkilenen birçok şirketten biri olan General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldıracak ve artık araçlarında bunlara yer vermeyecek.

GM'nin ürettiği bazı pickup modelleri, elektronik aksamlarında sadece Aktif Yakıt Sistemi teknolojisi kapsamında mikroçip kullanıyor. GM sözcülerinin ifadelerine göre marka, üretime devam edebilmek adına bu sistemi kullanmayacak.

2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP BEKLİYOR

Küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim kesintisini uzatan General Motors, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, şirketin 2021 kârlılığında 2 milyar dolarlık kayıp bekliyor.