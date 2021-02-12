General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle 2 milyar dolarlık kayıp bekliyor

General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle 2 milyar dolarlık kayıp bekliyor

ABD'li üretici General Motors, çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların, şirketin 2021 kârlılığını 2 milyar dolar kadar olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar artmaya devam etti.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

GM, 2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP BEKLİYOR

Küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim kesintisini mart ayına kadar uzatan General Motors, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, şirketin 2021 kârlılığında 2 milyar dolarlık kayıp bekliyor.

Söz konusu açıklamanın ardından, şirketin hisselerinde yüzde 4.5 kadar değer kaybı yaşandı.





GM CEO'su Mary Barra, yüksek kârlılığa sahip SUV ve pickup modellerin üretiminin etkilenmemesi için çalıştıklarını ve 2021'deki üretim hedeflerini tutturacaklarını bildirdi.

General Motors (GM), Volkswagen, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler çip tedarikinden olumsuz etkilenen markalar arasında yer alıyor.