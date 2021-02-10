General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini uzattı

General Motors (GM), yarı iletken çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar artmaya devam etti.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

GENERAL MOTORS ÜRETİM ARASINI UZATTI

ABD merkezli üretici General Motors, küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle ABD'nin Kansas eyaletindeki Fairfax, Kanada'nın Ontario eyaletindeki CAMI ve Meksika'nın San Luis Potosi şehrindeki tesislerinde üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını duyurdu.

GM'den yapılan açıklamada, yarı iletken tedarikinin tüm endüstrinin karşılaştığı bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Şirketin mevcut yarı iletkenlerle en çok talep gören kamyon ve SUV modellerinin üretimine odaklanacağı belirtilen açıklamada, GM'nin tedarikçilerinin yarı iletken gereksinimleri için çözüm bulmak ve şirketin üzerindeki etkilerini azaltmak için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, üretim kesintisinin mart ayı ortalarında yeniden değerlendirileceği belirtilerek, söz konusu tesislerdeki üretim kaybının telafi edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.