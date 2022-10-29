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    General Motors, elektrikli araç planlarını erteledi

    General Motors, elektrikli araç planlarını 2023 yılından 2024'ün birinci yarısına öteledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 09:02
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    General Motors, elektrikli araç planlarını erteledi

    ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, Michigan'da elektrikli kamyon fabrikası ve pil üretimi tesisleri için 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

    General Motors'un 2025 yılı sonuna kadar Kuzey Amerika'daki üretim hedefi, 1 milyon adet elektrikli araç olacak.

    GM, planlarını erteledi

    25 Ekim'deki 3. çeyrek kazanç çağrısı sırasında şirketin CEO'su Mary Barra, 2023'e kadar olan olan 400 bin adetlik elektrikli araç üretim hedefinin 2024'e ertelendiğini açıkladı.

    Bu hedefin ertelenmesinde, Ohio'daki batarya fabrikasına alınan bin yeni çalışanın eğitimlerinin biraz daha uzun sürmesi gerekçe gösterildi.

    Şirketin elektrikli kamyonet sınıfındaki araçlarının, tam elektrikli Ford araçlara ve Rivian'a rakip olması bekleniyor.

    gmc


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