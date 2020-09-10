General Motors, elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerini satın alacak

Amerikan otomobil üreticisi General Motors, elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacağını duyurdu.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri 26 milyar dolara ulaşarak, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

GENERAL MOTORS HİSSE ALIYOR

Amerikan otomobil üreticisi General Motors, elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacağını duyurdu.

İki şirket arasında stratejik ortaklık kurulduğu belirtilen açıklamada, GM'nin Nikola yönetiminde bir yönetici belirleme hakkı da edineceği kaydedildi.

BADGER MODELİNİ GM ÜRETEDEK

Açıklamada, General Motors'un Nikola'dan 2 milyar dolarlık hisse alacağı belirtilerek, şirketin elektrikli pick-up modeli Nikola Badger'ın da General Motors tarafından tasarlanacağı ve üretileceği ifade edildi.

General Motors'un açıklamasında, söz konusu aracın 2022 yılı sonuna kadar üretim bandına girmesinin beklendiği kaydedildi.

NIKOLA'NIN HİSSELERİ FIRLADI

İki şirket arasındaki anlaşma haberinin ardından Nikola'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, General Motors'un hisseleri yüzde 6'nın üzerinde yükseliş gösterdi.

Nikola'nın birkaç yıldır geliştirme aşamasında olduğu elektrikli pickup modeli Badger, 250 dolarlık bir ön ödemeyle geçtiğimiz haziran ayında ön siparişe açıldı. Aracın ise 4 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor

Nikola Badger, hem elektrikli hem de hidrojen yakıt hücreli veriyonları ile satın alınabiliyor. Elektrikli modelleri 60 bin dolardan başlayan aracın, hidrojenli türevleri ise 80 bin dolarlık fiyat etiketine sahip. İki model de 910 bg güç ve 1328 Nm tork üretebiliyor.