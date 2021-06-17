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    General Motors, elektrikli araç yatırımını 35 milyar dolara çıkardı

    General Motors, elektrikli araçlar için planladığı harcamayı 2025 yılına kadar 35 milyar dolara çıkardığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:22
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    General Motors, elektrikli araç yatırımını 35 milyar dolara çıkardı

    Son yıllarda birçok otomobil üreticisi, artık tamamen elektrikli araçlara yöneliyor. Şimdiden birçok marka, gelecekte benzinli ve dizel araçlardan vazgeçme planını duyuruyor.

    Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak, yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

    ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMINI 35 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

    GM, elektrikli araçlara yapılacak harcamaları 2025 yılına kadar 35 milyar dolara çıkardı. Bu, Mart 2020'den bu yana yüzde 75'lik bir artış anlamına geliyor.

    GM, daha önceden elektrikli araçlara 20 milyar dolar harcayacağını söylemişti. Bu miktar daha sonra 27 milyar dolara yükseltildi ve şimdi yeniden artırıldı.

    Bu yeni finansman duyurusu ile GM, gelecekteki araç planlarına tamamen elektrikli ticari kamyonları da ekleyeceğini söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca elektrikli SUV'ler için daha fazla üretim kapasitesi ekleyecek.

    Otomobil üreticisi ayrıca, ABD'deki pil hücrelerinin üretimini artıracağını ve iki yeni pil tesisi kurma planlarını hızlandıracağını duyurdu

    General Motors, elektrikli araç yatırımını 35 milyar dolara çıkardı #1

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