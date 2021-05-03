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    General Motors, elektrikli araçlara 1 milyar dolar daha yatırım yapacak

    General Motors (GM), elektrikli otomobil üretimini Meksika'ya yapacağı 1 milyar dolarlık yatırımla daha da genişletecek
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:29
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    General Motors, elektrikli araçlara 1 milyar dolar daha yatırım yapacak

    Son yıllarda birçok otomobil üreticisi, artık tamamen elektrikli araçlara yöneliyor. Şimdiden birçok marka, gelecekte benzinli ve dizel araçlardan vazgeçme planını duyuruyor.

    Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak, yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

    1 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM

    Markadan elektrikli araçlar için yeni yatırım kararları geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kanada fabrikasına 785 milyon dolar yatırım yapacağını duyuran GM, şimdi de Meksika'daki fabrikaya 1 milyar dolar yatıracak.

    Söz konusu tesiste GM, elektrikli otomobil üretimine 2023 yılında başlayacak. Halihazırda bu tesiste Chevrolet Equinox ve Blazer modellerinin yanında motor ve şanzıman üretimi gerçekleştiriliyor.

    LOGOSUNU DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

    GM, geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobiller için yeni logosunu tanıtmıştı. 60 yıldır kullandığı logosunda ilk kez büyük değişikliğe giden GM'den yapılan açıklamada, yeni logonun şirketin yeni vizyonunu yansıttığı belirtilmişti.

    General Motors, elektrikli araçlara 1 milyar dolar daha yatırım yapacak #1

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