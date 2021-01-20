General Motors, elektrikli araçlara 785 milyon dolarlık yatırım yapacak

General Motors, elektrikli araçlara 785 milyon dolarlık yatırım yapacak

General Motors (GM), elektrikli otomobiller için Kanada fabrikasına 785 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artarken, birçok üretici bu pazara dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), elektrikli otomobilleri için yeni bir yatırım yaptığını açıkladı.

785 MİLYON DOLAR YATIRACAK

Yapılan açıklamada, GM'nin Kanada fabrikasına 785 milyon dolar yatırım yapacağı duyuruldu.

Ontario'daki tesiste elektrikli hafif ticari araçların üretileceği belirtildi. GM'nin söz konusu yatırım ile EV600 isimli hafif ticari araçların üretimine Kanada tesisinde başlayacağı da verilen bilgiler arasında.

Tüketici elektroniği fuarı CES 2021'de uçan aracı hakkında bilgiler paylaşan GM, aracın dikey iniş ve kalkış yapabileceğini, havada yaklaşık 90 km/s hıza ulaşılabileceği açıklamıştı. Aracın ne zaman piyasa çıkacağı ise paylaşılmadı.

LOGO DA DEĞİŞTİ

GM, geçtiğimiz günlerde ise elektrikli otomobiller için yeni logosunu tanıtmıştı. 60 yıldır kullandığı logosunda ilk kez büyük değişikliğe giden GM'den yapılan açıklamada, yeni logonun şirketin yeni vizyonunu yansıttığı belirtilmişti.