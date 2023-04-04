General Motors, elektrikli araçlarında Apple CarPlay ve Android Auto'yu kaldırdı General Motors, yeni elektrikli araçlarında Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine yer vermeme kararı aldı.

ABD merkezli otomobil devi General Motors, gelecekte satışa sunulacak elektrikli araçlarında yeni bir karara imza attı.

Şirket, artık otomobillerinde Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine yer vermeme kararı aldı.

Şirket, içten yanmalı araçlarında ise Apple CarPlay ve Android Auto desteğini sürdürecek.

GM, Google sistemlerini kullanacak

GM, artık Google tarafından geliştirilmiş yeni bilgi-eğlence sistemlerine geçiş yapacağı için böyle bir karar aldı.

Yeni sistemlerle birlikte; Google Haritalar, Google Asistan, Spotify gibi birçok uygulama da araçlarda kullanılabilecek.

Chevrolet, GMC ve Cadillac gibi markaları bünyesinde bulunduran GM, telefonlar için bağlantıları tamamen kesmeyecek.

Kullanıcılar, Bluetooth aracılığıyla bağlanarak müzik dinleme, arama yapma ve sesli mesaj gibi işlevleri yerine getirmeye devam edebilecek.