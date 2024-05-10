General Motors eski Tesla çalışanlarının peşine düştü Tesla, geçen ay içinde üst düzey birçok yetkilinin de bulunduğu pek çok çalışanını işten çıkarmıştı. General Motors, Tesla'nın eski çalışanlarını işe almak için çalışma yapıyor.

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Tesla, düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden aldığı darbeleri, küresel iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkararak telafi etmek istiyor. Bu da 13 binden fazla çalışan demek.

Geçtiğimiz hafta birçok öğrenci, Tesla'nın staj tekliflerini, pozisyonlarının başlamasından yalnızca haftalar önce iptal ettiğini açıkladı.

General Motors, stajı iptal edilen öğrencilerle ilgileniyor

General Motors yetkilisi Laura del Amo, şirketin Tesla'nın yaklaşan yaz stajı grubunun bir parçası olarak pozisyonları iptal edilen yazılım öğrencilerini işe almakla ilgilendiğini duyurdu.

İşe alım duyurusuyla ilgili açıklama yapan bir sözcü, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle mühendislik, yazılım geliştirme ve elektrifikasyon gibi alanlarda her zaman yeni yetenekler arıyoruz. Stajyer programlarımıza başvuranları memnuniyetle karşılıyoruz. GM bir kariyere başlamak için harika bir yer..

GM'nin daha önce de eski Tesla çalışanlarını işe aldığı biliniyor. Şubatta Detroit merkezli şirket, Tesla'nın eski yöneticisi Kurt Kelty'yi batarya teknolojisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak kadrosuna katmıştı.