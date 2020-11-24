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    General Motors, hava yastığı bozuk 5,9 milyon aracı geri çağıracak

    Otomotiv üreticisi General Motors'un Takata hava yastığı problemi nedeniyle, 5,9 milyon kamyonet ve SUV modelini geri çağırması gerektiğine karar verildi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 03:23
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    General Motors, hava yastığı bozuk 5,9 milyon aracı geri çağıracak

    ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, GM'nin 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıklarının geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında olduğu belirtildi.

    GM'YE MALİYETİ 1.2 MİLYAR DOLAR

    NHTSA’nin kararının GM’ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olması hesaplanıyor.

    General Motors, hava yastığı bozuk 5,9 milyon aracı geri çağıracak #1

    GM, GERİ ÇAĞIRMAYI ÖNLEYEMEDİLER

    Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için NHTSA'ya başvuruda bulunmuştu.

    General Motors, hava yastığı bozuk 5,9 milyon aracı geri çağıracak #2

    ARAÇ KİMLİK NUMARASI İLE SORGULANABİLECEK

    Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

    General Motors, hava yastığı bozuk 5,9 milyon aracı geri çağıracak #3

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