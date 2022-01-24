General Motors, hidrojenli motorlar için düğmeye bastı

General Motors, dizel ve gazla çalışanların yerine, hidrojen yakıt hücreleri kullanan mobil güç jeneratörleri geliştirmeye başlıyor.

Yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanan ve yalnızca su buharı salan hidrojen yakıt hücreleri, son yıllarda otomobil markalarının dikkatini çekiyor.

Dünya devletleri, bu alandaki çalışmalarını hızlandırırken, büyük enerji şirketlerinden de yardım alıyor.

ABD merkezli otomotiv markası General Motors, Hydrotec markalı hidrojen yakıt hücrelerini kullanarak mobil güç jeneratörleri üretme planını duyurdu.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Hidrojen yakıt hücreleri kullanan mobil güç jeneratörlerinde hedefin, gaz ve dizelle çalışan jeneratörleri sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan jeneratörlerle değiştirmek olduğu bildirildi.

Hidrojenle çalışan jeneratörler, başlangıç için yalnızca ticari ve askeri müşterilere satılacak. Ancak General Motors, gelecekte konutlarda kullanım için versiyonlar sunmayı planladığını söyledi.

HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.