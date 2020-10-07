General Motors, kredi kartı birimini 2.5 milyar dolara sattı

General Motors'un (GM) bünyesindeki kredi kartı biriminin, 2.5 milyar dolar karşılığında Goldman Sachs'e satıldığı açıklandı.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors, geçtiğimiz günlerde elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacağını duyurmuştu.

Hem yeni yatırımlar hem de koronavirüs salgınının getirdiği zorluklar, şirketin yeni nakit arayışlarına girmesine neden oldu.

KREDİ KARTI BİRİMİNİ SATTI

General Motors'un (GM) bünyesindeki kredi kartı biriminin satıldığı ortaya çıktı. Wall Street bankalarından Goldman Sachs'in, GM'nin kredi kartı işini 2.5 milyar dolar karşılığında devraldığı belirtildi.

Wall Street Journal'in haberine göre Goldman, Sachs Barclays'dan daha yüksek teklif vererek GM'in kredi kartı biriminin yeni sahibi oldu.

GM'nin kredi kartı düzenleyicisi Capital One Financial ile Goldman'ın fiyat konusunda anlaştığı belirtiliyor. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda sonuçlanacağı da edinilen bilgiler arasında.

Söz konusu satın alma ile, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarına yoğunlaşan Goldman'in bireysel bankacılık alanında daha aktif olacağı belirtiliyor.

