General Motors, tedarik sorunları nedeniyle bazı donanımlardan vazgeçecek

General Motors, otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle bazı donanımları kullanmama kararı aldı.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda tedarik sorunları yaşanmaya başladı.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

GM, BAZI PARÇALARDAN VAZGEÇTİ

Tedarik sıkıntısından etkilenen birçok şirketten biri olan General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldıracak ve artık araçlarında bunlara yer vermeyecek.

Reuters'in haberine göre GM'nin ürettiği bazı pickup modelleri, elektronik aksamlarında sadece Aktif Yakıt Sistemi teknolojisi kapsamında mikroçip kullanıyor. GM sözcülerinin ifadelerine göre marka, üretime devam edebilmek adına bu sistemi kullanmayacak.

GM'nin bu parçalardan vazgeçmesi, 5.3 litrelik EcoTec3 V8'i kullanan araçların yakıt tasarruflarında ciddi bir değişim olacağı anlamına geliyor.

Tedarık sorunları nedeniyle GM'nin tam 216 bin adetlik bir kayıp yaşayacağı ve toplamda 2 milyar dolar zarar edebileceği belirtiliyor.

BIDEN'DAN DEV PAKET

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, otomobil sektöründeki çip krizini çözebilmek için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu.