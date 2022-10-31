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General Motors, Twitter'daki reklam faaliyetlerini durdurdu
- Haber Merkezi
- 31.10.2022 - 08:51
Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.
Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da Elon Musk, yaptığı paylaşımda sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.
Özellikle yapılan açıklamalarda şirketin politikalarının da değiştirileceği söyleniyor. Bu durum, bazı kullanıcılar ve reklam verenlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.
General Motors, tüm Twitter reklamlarını durdurdu
General Motors tarafından yapılan açıklamada, şirketin Twitter’daki reklam faaliyetlerinin durdurulduğu duyuruldu..
Bir diğer elektrikli otomobil şirketinin sahibi olan Henry Fisker ise haberlerin ilk çıktığı gün hesabını kapattı. Öte yandan GM, Twitter'ın politikaları netleşinde yeniden reklamlara başlayabilir.