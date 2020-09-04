General Motors ve Honda, ortak araç üretmek için iş birliği yaptı

General Motors ve Honda, ortak araç üretmek için iş birliği yaptı

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM) ve Japon üretici Honda, Kuzey Amerika'da çeşitli araçları üretmek ve satmak için iş birliğine gitti.

Geçtiğimiz nisan ayında elektrikli otomobil üretmek için anlaşma yaptıklarını duyuran General Motors ve Honda, yeni bir iş birliğine daha imza attı.

İki şirket, kendi bağımsız markaları altında Kuzey Amerika'da çeşitli araçları üretmek ve satmak için ortak oldu.

Yapılan açıklamaya göre, GM ve Honda elektrikli ve içten yanmalı itiş sistemlerini de kapsayan ortak araç platformlarını paylaşmayı amaçlıyor.

İLK ÇALIŞMALAR 2021'DE

General Motors'a göre, ortak geliştirme için görüşmeler hemen başlayacak, mühendislik çalışmaları ise 2021 başında gerçekleşecek.

İki şirket, hali hazırda otonom araçlar ve yakıt hücreli elektrikli araç teknolojisi üzerinde iş birliği gerçekleştirmiş ve General Motors'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu Cruise Automation birimi için Cruise Origin adlı bir otonom aracın tasarımında birlikte çalışmışlardı.