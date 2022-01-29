General Motors ve LG, batarya fabrikası kuruyor

2019 yılında, LG ile 30 GWh kapasiteli dev bir pil fabrikası inşa eden General Motors, yeni bir fabrika daha kurma planları yapıyor.

Elektrikli otomobillerin gelişmesi ve kullanım oranının artması ile birlikte, birçok marka bataryalara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan ABD'li General Motors, 2019 yılında LG ile ortaklık kurarak 30 GWh kapasiteli dev batarya fabrikası inşa etmişti.

Şirket, şimdilerde ise yine LG ile birlikte bu kapasiteyi 50 GWh'ye kadar çıkarmak için yeni bir tesis daha kuracak.

YILDA 700 BİN BATARYA

Yeni proje için 2,6 milyar dolarlık bir bütçe ayıran iki şirket, yılda 700 binden fazla elektrikli araç bataryası üretmeyi planlıyor. Ayrıca yeni fabrika, GM için de çeşitli montaj tesislerine ev sahipliği yapacak.

Halihazırda Ultium platformu ile 30 GWh piller üreten GM, yakın zamanda duyurulan Chevrolet Silverado Electric ve Qquinox modellerinde yeni üretilecek pil hücrelerini kullanmayı planlıyor.