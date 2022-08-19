General Motors, yarım milyon SUV modelini geri çağırıyor

General Motors, 2021 ve 2022 model büyük SUV araçlarını geri çağırma kararı aldı.

General Motors tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre şirket, bünyesinde bulunan birçok markanın 2021 ve 2022 model büyük SUV araçlarını geri çağırma listesine ekledi.

Açıklamada araçların 3. sıra koltuklarındaki emniyet kemerlerindeki olası bir problem nedeniyle böyle bir karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, 3. sıra koltuklarındaki emniyet tokasını koltuğun sol veya sağ tarafındaki montaj braketine tutan bir perçin yanlış yerleştirildi.

Bu durumda emniyet kemeri herhangi bir kaza anında yolcuların güvenliğini sağlamayabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.



Etkilenen araçlar

Geri çağırma, şirketin Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe ve Chevrolet Suburban araçlarını etkiliyor.

Şu anda geri çağırmadan 176 bin 981 adet Chevrolet Tahoe, 97 bin 436 adet Yukon, 58 bin 606 adet Yukon XL, 41 bin 636 adet Escalade ve 25 bin 158 adet Escalade ESV etkileniyor. Toplam geri çağırılan araç sayısı ise 484 bin seviyesine kadar yükseliyor.

Yapılan açıklamalara göre, bu araçların sadece yüzde 2’sinde bu hatanın olduğu tahmin ediliyor.

İlk olarak Mayıs 2022’de bir Suburban sahibinin üçüncü sıra kemer tokasının yerinden ayrıldığını söylemesi üzerine bu sorunun varlığı ortaya çıktı.

GM tarafından belirtilene göre bu durumdan dolayı herhangi bir yaralanma ya da ölüm gerçekleşmedi.

General Motors, araç sahiplerine 26 Eylül itibarıyla ulaşacak ve yetkili servislere gelmelerini isteyecek.