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    General Motors'tan bataryalara 7 milyar dolarlık yatırım

    General Motors, Michigan'da elektrikli kamyon fabrikası ve pil üretimi tesisleri için 7 milyar dolarlık yatırım kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:27
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    General Motors'tan bataryalara 7 milyar dolarlık yatırım

    ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors, Michigan'da elektrikli kamyon fabrikası ve pil üretimi tesisleri için 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

    Marka, 2.8 milyon metrekarelik tesiste saha hazırlıklarına bu yaz başlanacağını ve 2024 yılında üretim tesislerinin açılmasının planlandığını belirtti.

    Yatırım kapsamında; General Motors, LG Energy ile Ohio ve Tennessee'de 2 adet pil üretim tesisi de kurmayı planlıyor.

    Pil üretim tesisinin tam kapasiteyle çalışması halinde 50 gigawatt saatlik kurulu güce sahip olması bekleniyor.

    HEDEF 1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ

    General Motors'un 2025 yılı sonuna kadar Kuzey Amerika'daki üretim hedefi, 1 milyon adet elektrikli araç olacak.

    Michigan eyaleti, GM'ye 824 milyon dolarlık ekonomik teşvik sağlıyor. Şirket, karbon emisyonunu azaltma hedefi doğrultusunda 2035 yılına kadar benzinli araç üretimini aşamalı olarak durdurmayı hedeflediğini de açıkladı.

    Şirketin elektrikli kamyonet sınıfındaki araçlarının, tam elektrikli Ford araçlara ve Rivian'a rakip olması bekleniyor.

    gmc


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