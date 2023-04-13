General Motos, lityum madenlerine yatırım yaptı General Motors, elektrikli araç bataryalarının temel bileşenlerinin biri olarak öne çıkan lityum madenlerine yatırım yaptığını duyurdu.

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

Özellikle pandemi döneminde batarya temelli cihazlara aşırı ilgi, lityum madencilerini de sıkıntıya sokmuştu.

GM'den lityum yatırımı

General Motors (GM), elektrikli araç bataryalarının temel bileşenlerinin biri olarak öne çıkan lityum madenlerine yatırım yaptığını duyurdu.

GM'nin yatırım yaptığı EnergyX, doğrudan lityum çıkarma teknolojilerine sahip olması ile dikkat çekiyor.

Yatırım kapsamında, GM'nin teknik ekiplerinin de EnergyX ile birlikte çalışması bekleniyor. GM'den Seri B yatırımı alan girişimin, 50 milyon değerinde bir finansala erişim sağladığı aktarıldı.

EnergyX'in başlıca rakipleri arasında Rio Tinto ve BMW'nin yatırım yaptığı Lilac Solutions bulunuyor.

GM, daha önce de Lithium Americas Corp'a 650 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin en büyük hissedarı olmuştu.