Genesis'in ilk elektrikli SUV modeli GV60 tanıtıldı

Lüks otomobil markası Genesis, şirketin ilk elektrikli SUV modeli GV60'ı görücüye çıkardı. Hyundai'nin E-GMP platformunu kullanan otomobile daha yakından bakıyoruz.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin bünyesinde yer alan lüks otomobil üreticisi Genesis, ilk elektrikli SUV modeli olan GV60'ın üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Ioniq 5 ve Kia EV6 modellerinde de kullanılan Hyundai'nin E-GMP platformunu kullanan yeni GV60, tasarım olarak da bu modellerden esintiler taşıyor.

TASARIM

GV60, baştan sona markanın "Athletic Elegance" tasarımını kullanıyor. Ön kısımda imza niteliğinde dört parçaya bölünmüş ışık takımlarıyla arkada uyumlu arka lambalar dikkat çekiyor.

Agresif tarzını vurgulamak için tamponun altına yerleştirilmiş kalkan şeklinde bir ızgara da var. Bu ızgaralar, bataryanın soğumasına katkı sağlıyor.

Genesis ayrıca ilk kez dışarıya monte edilmiş kameraları kullanan dijital yan aynalar kullanıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Genesis GV60, yaklaşık 58,0 ila 77,4 Kw saat arasında değişen pil paketleri sunacak. WLTP ölçeğinde tahmini menzilin 483 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor.

Aynı zamanda EV6 GT yüksek ihtimalle 577 beygir gücünü görecektir. Ancak marka, otomobilin teknik verileri hakkında henüz net bilgiler paylaşmış değil.

Genesis Motor Europe'un Genel Müdürü Dominique Boesch, "Genesis'in özel bir elektrikli platformdaki ilk örneği olan GV60, benzersiz marka kimliğimize dayanan lüks bir elektrikli araç olarak tamamen yeni bir deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.

Genesis'in önümüzdeki aylarda GV60 hakkında fiyat, performans ve menzil konularında daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye