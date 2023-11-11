Geri viteste dünyanın en hızlı otomobili: Rimac Nevera Rimac Nevera, geri viteste dünyanın en hızlı otomobili olmayı başardı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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2021 yılında üretimine başlanan elektrikli süper otomobil Rimac Nevera, daha önce kırdığı rekorlarla gündeme gelmişti.

Elektrikli hız canavarı Rimac Nevera daha önce, 24 saatte kırdığı 23 farklı rekorla uzun süre konuşulmuştu. Bu rekorlardan biri de 0'dan 100 kilometre hısa hıza sadece 1,82 saniyede ulaşmasıydı.

Geri viteste de dünyanın en hızlısı

Rimac Nevera, geri viteste dünyanın en hızlı otomobili olmayı başardı. Guinness Rekorlar Kitabı, Nevera'nın bu unvanını 275.75 km/s hız ile kaydetti.

Eski rekor ise geri viteste 165.1 km/s hıza ulaşabilen Caterham 7 Fireblade tarafından 20 yıl önce kırılmıştı.

Nevera, bu rekoru eşsiz güç aktarım tasarımına borçlu. 4 adet kalıcı oranlı mıknatıs ve her teker için 1 tane yağ soğutmalı elektromotorun güç verdiği lastikler her iki yöne de tam güçte dönebiliyor.

Rimac, ön ve arka tekerleri bir çift tek-oranlı şanzıman ile birleştiriyor ve böylece geri viteste bile etkileyici hızlara ulaşabiliyor.

Otomobilde toplam 1.914 bg güç ve 2.340 Nm tork üreten bir güç ünitesi bulunuyor. Otomobil, sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 1.81 saniyede ulaşıyor.