GM: 2025 yılında satışlarda Tesla'yı geçeceğiz

GM CEO'su Mary Barra, 2025 yılında ABD'deki elektrikli araç satışlarında Tesla'yı yakalayacaklarını söyledi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kendi ülkesindeki satışlarda da liderliğini koruyor. Tesla'nın gelecekte en büyük rakiplerinden biri olabilecek General Motors ise oldukça iddialı hedeflerle geliyor.

GM CEO'su Mary Barra, yaptığı açıklamalarda, GM'nin 2025 yılına kadar ABD'deki elektrikli araç satışlarında Tesla'yı "kesinlikle" yakalayabileceğini söyledi.

GM'nin henüz piyasada bulunan elektrikli aracı olmadığı için Barra'nın ifadelerinin oldukça cesur olduğunu söylemeliyiz.

Bunlara rağmen CEO, GMC Hummer ve Cadillac Lyriq gibi GM'nin kısa süre içinde piyasaya süreceği elektrikli otomobillerde oldukça güveniyor.

GM'NİN PROBLEMİ YÜKSEK FİYATLAR

Elektrikli Lyriq ve Hummer ne kadar etkileyici olursa olsun, yüksek satış sayılarına ulaşması pek de olası değil. Bunun sebebi de modellerin yüksek fiyat etiketi.

Cadillac Lyriq SUV, Debut Edition 58 bin 795 dolardan başlarken, en uygun fiyatlı GMC Hummer EV versiyonu olan EV2, 79 bin 995 dolardan satılıyor.