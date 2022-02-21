GM, sürücüsüz araçları kullanmak için ABD'den onay istiyor

General Motors, kendi kendini süren bir araç üretmek ve kullanmak için ABD düzenleyicilerinden izin istedi.

General Motors ve kendi kendine sürüş teknolojisi birimi Cruise, direksiyon veya fren pedalları gibi insan kontrolleri olmayan kendi kendini süren bir araç inşa etmek ve kullanmak için ABD düzenleyicilerinden izin talebinde bulundu.

Cruise, güvenli bir şekilde çalışması için direksiyon simidi gibi özelliklere ihtiyaç duymayan Cruise Origin isimli aracını satışa sunmak için izin istediğini bildirdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sınırlı sayıda aracın insan kontrolü gerektirmeyen ABD yollarında geçici olarak çalışmasına izin verme yetkisine sahip.

GM ve Cruise yatırımcısı Honda Motor ile geliştirilen Origin, dört yolcunun rahatlıkla sığabileceği, karşılıklı iki uzun koltuğa sahip.

GELECEK YIL TESLİMATLAR BAŞLIYOR

Cruise, üretimin 2022'nin sonlarında Detroit'teki bir GM fabrikasında başlayacağını ve araçların 2023'te teslim edileceğini söylüyor.

2018'de GM, NHTSA'ya ABD yollarında direksiyon simidi veya fren pedalı olmayan Chevrolet Bold üzerine inşa edilmiş bir arabaya izin vermesi için dilekçe vermiş, ancak 2020'nin sonlarında dilekçeyi geri çekmişti.