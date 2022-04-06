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    GM ve Honda, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geçmek istiyor

    GM ve Honda, 2027'ye kadar satışlarda Tesla'yı geçebilmek için daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 16:46
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    GM ve Honda, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geçmek istiyor

    General Motors (GM) ve Honda, yeni bir ortak platforma dayalı bir dizi düşük fiyatlı elektrikli araç geliştireceklerini ve potansiyel olarak milyonlarca otomobil üreteceklerini duyurdu.

    Otomobil üreticileri, yeni anlaşmanın GM'nin Ultium pil teknolojisi kullanılarak üretilen kompakt crossover araçlar da dahil olmak üzere "uygun fiyatlı" elektrikli araçları kapsayacağını açıkladı.

    Amaç Tesla'yı geçmek

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şu anda elektrikli araç pazarında lider. GM ve Honda, daha düşük fiyatlı otomobiller üreterek 2027 yılında satışlarda Tesla'yı geride bırakmayı amaçlıyor.

    honda gm

    GM CEO'su Mary Barra, fiyatlandırmanın elektrikli Chevrolet Equinox SUV için planlanan 30 bin dolarlık fiyat etiketinin altına olacağını ve araçların herkes tarafından ulaşılabilir bir konuma geleceğini belirtti.

    Barra, "2025 yılına kadar ABD'de herkesten daha fazla elektrikli araç satmamız ve bunu yapmak için bir araç portföyüne sahip olmamız gerekiyor." dedi.

    Japon otomobil üreticisi, GM'nin Cruise sürücüsüz otomobil yan kuruluşunda bir hisseye sahip ve otomobil üreticileri, Cruise Origin otonom aracını birlikte geliştiriyor.

    Şirketlerin ayrıca Brownstown, Michigan'daki bir tesiste hidrojen yakıt hücresi sistemleri geliştirmek ve üretmek için bir ortak girişimi var.


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