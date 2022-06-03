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    GM, yangınlardan sonra elektrikli Chevrolet Bolt fiyatlarını düşürüyor

    General Motors, çeşitli yangınlardan sonra üretimi duran elektrikli Chevrolet Bolt modellerinde yüzde 18 indirim yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 09:00
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    GM, yangınlardan sonra elektrikli Chevrolet Bolt fiyatlarını düşürüyor

    ABD'li üretici Chevrolet, son zamanlarda yangın sorunlarıyla boğuşuyor. Araçların yanması gibi büyük problemlere sebep olan batarya sorunu nedeniyle oldukça zor durumda kalan şirket, bugüne kadar satılan bütün Chevrolet Bolt modellerini geri çağırmıştı.

    Yaklaşık 10 aydır devam eden, Chevrolet Bolt EV ve EUV modellerinde görülen batarya probleminin ardından kapatılan fabrika, nisan ayında yeniden açılmış ve üretim tekrar başlamıştı.

    GM, fiyatları düşürüyor

    General Motors, elektrikli Chevrolet Bolt fiyatlarında keskin bir indirim yapacağını söyledi. GM, elektrikli Bolt fiyatlarını yaklaşık 6 bin dolar düşürecek ve en düşük fiyatlı model için bu indirim yüzde 18 seviyelerine kadar çıkacak.

    Elektrikli Bolt'un fiyatı, yapılacak indirimlerden sonra 35 bin 695 dolardan 28 bin 195 dolara düşecek.

    GM, 2021'in ilk çeyreğinde ABD'de 9 bin 025 adet Bolt satarken, bu yılın ilk çeyreğinde ise bu rakam 358'e düşmüştü.

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