GM'den ABD ve Kanada'ya 40 bin şarj istasyonu

GM'den ABD ve Kanada'ya 40 bin şarj istasyonu

General Motors (GM), elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kuracağını bildirdi.

Elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam eden ABD'li üretici General Motors, şarj istasyonlarının sayısını artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

GM ve bayilerinin, yerelde şarj istasyonuna erişimi genişletmek için birlikte çalışacağı aktarıldı.

GELECEK YIL KURULUMLAR BAŞLIYOR

Söz konusu girişimin 2022'de başlayacağı belirtilen açıklamada, bunun GM'nin hızla büyüyen elektrikli otomobil sektöründeki varlığını güçlendirmeye yönelik 750 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası olduğu kaydedildi.

GM, ekim başında 2025'e kadar elektrikli ve otonom araçlara 35 milyar dolarlık harcama yapmayı planladığını açıklamıştı.

Küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı amaçlayan GM, 2035'e kadar araçlarda benzinli ve dizel üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli üretmeyi planladığını duyurmuştu.